Marina Litjens aus Lüttingen Das erste Buch mit 14 Jahren

„Nur noch ein Schritt, und nichts wird jemals wieder so sein, wie es mal war. Ich habe Angst. Will ich das überhaupt? Nein, ich darf jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ich habe jahrelang hierauf hingearbeitet. Ich schaffe das“: Es gibt Sätze, die machen neugierig. Da will man weiter lesen, will wissen, wovor der Mensch Angst hat, von dem in dem Buch die Rede ist, das man gerade in den Händen hält.