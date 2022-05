Aufführung des Klassikers „Der Kleine Prinz“ : Marienschülerinnen spielen sich in die Herzen des Publikums

Xanten Die Theater- und Chor-AG der Xantener Marienschule führte den Klassiker „Der kleine Prinz“ auf. Das Kunstmärchen war um aktuelle Bezüge ergänzt worden. Es wurde eine gelungene Vorstellung.

Es ist Dienstagabend in der Marienschule am Xantener Dom. Immer mehr Menschen strömen in die Aula. Alle Stühle sind besetzt, einige Besucher müssen stehen. Dann verstummt das Gemurmel in den Zuschauerreihen. Pascal Schäfer setzt sich an den Flügel vor der Bühne, Kirsten Schwarz zieht sich einen Umhang um. Die beiden unterrichten an der katholischen Mädchen-Realschule und haben mit den 33 Schülerinnen der Chor- und Theater-AG den Klassiker „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry einstudiert.