Biologieunterricht mal anders : Blumenwiese für die Marienschule

Xanten Das nahegelegene Grundstück bietet neue Möglichkeiten für den Biologieunterricht.

Dienstagmittag, 11.30 Uhr. Eigentlich hätte die Klasse 7a der Marienschule nun wie die anderen Schülerinnen der Realschule hitzefrei. Und trotzdem machen sich die knapp 30 Mädchen bei 30 Grad Celsius mit ihrem Klassenlehrer Michael Hartmann und Schulleiter Michael Lemkens auf zu einem nahegelegenen Grundstück an der Hagenbuschstraße. Dort legen sie gemeinsam mit Garten- und Landschaftsbauer Jan Rheker eine Blumenwiese an.

Den Anstoß dazu gab Hela Kempkes, eine ehemalige Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin der Marienschule. Ihr gehört das Grundstück, auf dem in Zukunft unter anderem Kosmeen, Margeriten, Kornblumen, Klatschmohn und Löwenmäulchen blühen sollen. Im vergangenen Frühjahr hatte die Klasse bereits mit Jan Rheker eine Blumenwiese angelegt. Dabei habe die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass die Schülerinnen ihrem neuen Lehrer das Projekt ebenfalls vorschlugen, erzählt Kempkes.

Mit Erfolg: der Biologielehrer musste nicht lange überredet werden. „In den letzten Tagen haben wir noch mal darüber gesprochen, warum solche Wiesen so wichtig für die Natur sind“, sagt er. Das Projekt reihe sich neben vielen Aktionen zum Thema Klimaschutz ein. Künftig kann also auch der Biologieunterricht anschaulich an der Blumenwiese gehalten werden – kümmern werden sich die Mädchen darum selbstverständlich auch.