Marienschülerin setzt sich für ME/CFS-Erkrankte ein „Manchmal zerreißt es mich, dass ich ihr nicht helfen kann“

Es gibt kleine Geschenke, die haben für den Beschenkten eine ganz große Bedeutung. So wie das Armband, das Ursina Daams am Handgelenk trägt. Immer wieder streicht die 16-Jährige über die Fäden. Ihre beste Freundin Kathi (18) hat es geknüpft, mühsam und über Monate hinweg. Immer dann, wenn die Kraft mal ausreichte, um weiter zu knüpfen. Ein paar Minuten nur, dann sei ihr Akku leer gewesen. Dann habe sie sich wieder hinlegen müssen, habe keine Kraft mehr gehabt. Seit einem Jahr gehe das so. Für die 18-Jährige, die in Kleve bisher ein Gymnasium besuchte und aktiv am Leben teilgenommen hat, sei nichts mehr so, wie es einmal war. „Ihr Leiden“, sagt ihre Freundin Ursina, „hat mit dem Tag im Februar begonnen, als sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte, obwohl sie geimpft war.“