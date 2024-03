Jonny Casselly junior trainiert Kita-Kinder Xantener Waldzwerge machen Zirkus

Natürlich darf auch ein Clown im Zirkus nicht fehlen, und so strapaziert dieser in Gestalt eines Kindes auch hier die Zwerchfelle des Publikums. Beim Purzelbaumschlagen sorgt Jonny Casselly dafür, dass die Bewegungen rund sind und in eine Richtung gehen, nämlich nach vorne. Indes sorgt Katy Casselly dafür, dass ein Mädchen, welches hoch hinaus will, sicheren Stand auf ihren Schultern hat und die kleine Zirkuswelt von oben betrachten kann. Die Bodenakrobatik schließen alle mit einer Pyramide ab.