Antrag zum Bekenntnisstandort : Streit um Grundschule wird schärfer

Der Grundschulstandort in Marienbaum. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Bürger-Basis-Xanten (BBX) behauptet: Ein Antrag der SPD „kommt schon fast einem Aufwiegeln gleich“. Es geht um die Frage, ob der Grundschulstandort in Marienbaum ein Bekenntnisstandort bleibt.

Die Politik in Xanten streitet darüber, ob die Grundschule in Marienbaum ein Bekenntnisstandort bleiben soll. Dafür spricht sich die Bürger-Basis-Xanten (BBX) aus. Die Wählergemeinschaft attackiert die SPD und warnt: In Marienbaum zögen Bürger schon einen Vergleich mit dem Nordirlandkonflikt. Aber der Reihe nach.