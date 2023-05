Neben dem alten Bahnhof Stadt eröffnet Spielplatz in Marienbaum

In Xantens Ortsteil Marienbaum hat die Stadt einen neuen Spielplatz angelegt. Dafür hat sie am früheren Bahnhof ein Gelände gepachtet und mehrere Spielgeräte aufgebaut. Insgesamt investierte sie rund 40.000 Euro, wie Bürgermeister Thomas Görtz am Freitagnachmittag berichtete, als der Spielplatz offiziell eröffnet wurde und dutzende Kinder glücklich auf dem Gelände tobten.