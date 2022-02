Zu viele Anmeldungen für Grundschule Marienbaum : „Wollen wir nicht Toleranz und Akzeptanz vermitteln?“

Xanten Für die Grundschule Marienbaum liegen zu viele Anmeldungen vor. Da es eine Bekenntnisschule ist, werden zuerst Kinder angenommen, die katholisch sind – viele andere müssen dagegen zu einer anderen Schule. Es sei denn, es wird eine zweite Eingangsklasse zugelassen. Dazu erreichte uns folgender Leserbrief.

Es finden Elternabende statt, bei denen gebeten wird, offen für die große Gemeinschaftsschule in Xanten zu sein. Es wird Druck ausgeübt: Findet die Schulleitung keine Lösung, dann wird das Thema in politische Hände fallen. Ein zusätzlicher Unterton – die entscheiden nicht zum Wohle des Kindes? – lässt einen anfangen zu grübeln.

Beschluss am OVG Münster : Junge will auf katholische Grundschule - scheitert vor Gericht

Was bedeutet aber nun: in politische Hände? Möglichkeit eins: Das Los entscheidet. Alle Kinder aus den umliegenden Dörfern sowie evangelisch getaufte Marienbaumer Kinder fallen in einen Lostopf, und es wird entschieden, wer nach Xanten zur Schule muss. Im Worst Case bedeutet dies, dass ein evangelisch getauftes Kind, welches in unmittelbarer Nähe der Marienbaumer Grundschule wohnt, nach Xanten muss. Ein Kind aus Vynen, welches katholisch getauft ist, darf nach Marienbaum.