Geldautomat in Xanten-Marienbaum gesprengt „Wir haben gedacht, da ist eine Bombe explodiert“

Fünf Sekunden sind es, die ein Anwohner am frühen Donnerstagmorgen aufgenommen hat. Ein Knall habe ihn geweckt, schnell sei er zum Fenster gerannt, habe direkt sein Smartphone genommen und gefilmt, was er gesehen habe, berichtet er am Vormittag unserer Redaktion. So hält er mit seinem Handy fest, wie mehrere Personen auf der anderen Straßenseite den Geldautomaten in der Bankfiliale an der Kalkarer Straße in Xantens Ortsteil Marienbaum sprengen. Das Video, was er unserer Redaktion zeigt, hat er direkt am Morgen schon an die Polizei geschickt.