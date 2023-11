In Bankfiliale in Xanten Geldautomat gesprengt – Täter flüchten mit hochmotorisiertem Wagen

Der Geldautomat befindet sich in einer Bankfiliale an der B57 in Marienbaum. Bei der Explosion sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt worden, berichtete die Polizei weiter. Zur Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. Auch, ob die Täter Geld erbeuten konnten, war am Donnerstagmorgen unklar.