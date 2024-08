Neueröffnung in Marienbaum Ein Café für Lebensfreude

In Marienbaum haben Petra Pelz und Geli Rybarczyk am Donnerstag zusammen ein Café und ein Geschäft für Blumen und Deko-Artikel eröffnet. Ihr Blumen-Kunst-Café heißt „Alles Petra“. Es liegt an der Kalkarer Straße, also mitten im Dorf. Bis vor einigen Monaten war im Erdgeschoss noch eine Filiale der Bäckerei Gerads gewesen. Dann stand es leer. In den vergangenen vier Wochen haben die beiden Floristinnen die Räume renoviert, berichtet Petra Pelz. Am Donnerstag eröffneten sie das Blumen-Kunst-Café. Zahlreiche Freunde, Bekannte und Kunden kamen, gratulierten und wünschten ihnen viel Erfolg.