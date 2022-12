Anmeldezahlen für Grundschulstandorte Aufatmen in Xanten und Marienbaum

Die Xantener Stadtverwaltung hat die Anmeldezahlen für das nächste Grundschuljahr mitgeteilt. Demnach werden im Sommer 2023 in Marienbaum 25 oder 26 Kinder eingeschult und in Xanten 80 bis 85 Kinder. Damit wird sich nicht wiederholen, was es im vergangenen Jahr gab: Dass viele Eltern wochenlang darum zittern müssen, ob ihr Kind in Marienbaum zur Schule gehen wird – oder in Xanten. Im Gegenteil: Die Aufnahmebescheide konnten bereits verschickt werden. „Alle Eltern haben den Wunschstandort, den sie angegeben haben, erfüllt bekommen“, sagt Sandra Bree vom Schulverwaltungsamt in Xanten.