Pater Tobias liest im Wallfahrtsheim Marienbaum : 60.000 Kilometer gegen die Armut

Xanten Spendenläufer Pater Tobias liest im Wallfahrtsheim Marienbaum aus seinem Buch „Der Marathon-Pater“. Ein Buch über weit mehr als das Laufen.

Der „Marathon-Pater“ Tobias Breer kommt zurück in seine Heimat. Am Donnerstag, 24. März, liest er ab 19.30 Uhr im Wallfahrtsheim Marienbaum an der Klosterstraße 6 aus „Der Marathon-Pater. 60.000 Kilometer gegen die Armut“. In seinem Buch geht es um die große Leidenschaft des Prämonstratenser-Chorherren: das Laufen. Mehr als 140 Marathon- und Ultraläufe auf der ganzen Welt hat Pater Tobias inzwischen hinter sich gebracht – darunter in Boston, London, Berlin, Chicago und New York. 2018 lief er 172 Kilometer durch die Wüste des Oman.