Ortsdurchfahrt Marienbaum gesperrt : Sanierung der B57 hat begonnen – Umleitung ausgeschildert

In Xanten-Marienbaum wird die Bundesstraße 57 in den nächsten Monaten saniert. Auf einer Strecke von rund 1,5 Kilometern bekommt sie eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten haben am Dienstag (21. April 2020) beginnen und sind in fünf Bauabschnitte unterteilt. Sie sollen bis Oktober abgeschlossen sein. Zuständig ist der Landesbetrieb Straßen NRW, der eine Baufirma beauftragt hat. Die Maßnahme kostet rund 1,8 Millionen Euro. Die Ortsdurchfahrt ist für die zeit der Bauarbeiten gesperrt und nur noch für Anlieger freigegeben. Umleitungen über Xanten-Vynen und Sonsbeck-Labbeck sind ausgeschildert. Die einzelnen Bauabschnitte sind tagsüber von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt. Dann kommen auch Anlieger nicht mehr durch.