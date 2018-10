Xanten: Marathonlesung des Nibelungenliedes im Siegfried-Museum

Xanten Die Marathonlesung des Nibelungenliedes im Siegfriedmuseum faszinierte Zuhörer und Vorleser gleichermaßen.

Und so gaben die gut 70 Vorleser eine – etwas gekürzte Fassung – der fast 2400 Strophen in 67 Texteinheiten mit den diversen „Aventiuren“ wieder. Die Zuhörer wurden dabei in die Aura der Zeit mit Helden, mythischen Orten und Geschichten von Liebe, Treue und Verrat hineingezogen. Einige der Leser wie Jörg Zimmer waren schon in Moers dabei gewesen. Bei einer Tasse Kaffee und Suppe im Nebenraum gab er zu, dass mittelhochdeutsche Literatur seine „Leidenschaft“ ist. Der Mülheimer Matthias Keidel trug in passendem Kostüm in Begleitung seines Sohnes Tim einige Zeilen sogar mit Laute und Gesang vor. „Da war hier noch mehr Dynamik als in Moers.“ Und der Orsoyer Literaturwissenschaftler Dirk Haferkamp war selbst fasziniert „von der Dramatik, aber an den Sprachrhythmus muss man sich gewöhnen.“