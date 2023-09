Schaden in fünfstelliger Höhe Mann aus Xanten wird Opfer eines Betrugs

Ein Mann aus Xanten ist von einem Betrüger um viel Geld gebracht worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 83-Jährige am Donnerstag von jemandem angerufen worden, der sich als Polizist ausgab und behauptete, dass der Sohn angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person gestorben sei. Er sei inhaftiert worden. Um ihn auszulösen, müsse der Vater einen Geldbetrag übergeben. Deshalb habe der 83-Jährige bei seiner Bank einen fünfstelligen Betrag abgehoben und das Geld einem Fremden in Krefeld übergeben. Später habe sich der Anruf als Betrug herausgestellt. Für die Ermittlungen hofft die Polizei nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Erreichbar ist sie unter Tel. 02801 71420.