Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Moers : Mann gesteht Missbrauch von Töchtern auf Campingplatz in Xanten

Xanten/Voerde/Moers Auf einem Campingplatz in Xanten und in einer Wohnung in Voerde soll sich der Vater an den Mädchen vergangen haben - einmal zusammen mit einem Freund. Ihm droht eine Sicherungsverwahrung beim Prozess in Moers.