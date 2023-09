Aktion in Xanten Malteser tauschen Kartoffeln gegen Altkleider

Die Kartoffel-Tauschaktion der Malteser Moers bis Xanten jährt sich bereits zum 17. Mal. Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr läuft die Aktion wieder an gewohnter Stelle mit Einfahrt an der Boxtelstraße links neben dem Getränkecenter Trinkgut in Xanten. „Wie jedes Jahr freuen wir uns auf viele Besucher, Kleiderspenden und nette Gespräche!“, sagt Matthias Leurs, langjähriger Organisator der Kartoffelaktion in Xanten.