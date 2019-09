Malteser-Aktion : Kartoffeln gegen Klamotten

Wer alte Kleider aussortieren will, kann damit am Samstag, 21 September, Gutes tun. Foto: Shutterstock/Irina Konstantinova

Xanten Die Malteser sammeln Altkleider und bieten dafür etwas zum Tausch an.

Unter dem Motto „Raus aus den Pantoffeln und ran an die Kartoffeln“ starten die Malteser am Samstag, 21. September, wieder ihre ungewöhnliche Tauschaktion. Anlass ist der bevorstehende Herbst: Viele Menschen räumen in ihren Kleiderschränken die Winterkleidung nach vorn, manche sortieren alte Sachen aus. Die Malteser nehmen diese gern und bieten den Besitzern dafür Kartoffel an. Die Altkleider werden von ihnen im Verhältnis von 3:1 eingetauscht, in der Happy Hour zwischen 13 und 14 Uhr sogar im Verhältnis von 2:1. Tauschfähig sind tragfähige Kleidung, Unter-, Bett- und Haushaltswäsche, Decken, Handtücher, Handtaschen, Gürtel, Hüte, Schuhe (möglichst paarweise gebündelt) und Federbetten.