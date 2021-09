Tausch-Aktion in Xanten : Malteser bieten frische Kartoffeln für alte Kleider

Tausch-Aktion in Xanten

Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Die Malteser bieten ihre Tausch-Aktion schon seit mehreren Jahren an (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Wer noch alte Kleidung in den Schränken hat, kann sie am Samstag bei den Maltesern gegen frische Kartoffeln eintauschen. Für große Lieferungen gibt es einen Bonus. Der Tausch ist für den guten Zweck.

Die Malteser tauschen wieder Altkleider gegen frische Kartoffeln – und zwar am Samstag, 25. September, von 10 Uhr bis 15 Uhr. Das Verhältnis liegt bei eins zu drei: Wer ihnen also zum Beispiel drei Kilogramm Altkleider bringt, bekommt dafür ein Kilogramm frische Kartoffeln. Einen Bonus gibt es für Großspenden: Für mindestens 30 Kilogramm Altkleider gibt es zusätzlich ein Kilogramm Kartoffeln, bei mindestens 50 Kilogramm Altkleider sind es sogar zwei Kilogramm. Tauschbar sind tragfähige Kleidung, Unter-, Bett- und Haushaltswäsche, Decken, Handtücher, Handtaschen, Gürtel, Hüte, Schuhe (möglichst paarweise gebündelt) und Federbetten. Für die Tauschaktion bauen die Malteser ihren Stand wieder an gewohnter Stelle auf: Die Einfahrt erfolgt über die Boxtelstraße links neben dem Getränkecenter. Die Spender werden gebeten, während des Wartens im Auto zu bleiben und anschließend beim Tausch einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.