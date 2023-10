Tauschaktion in Xanten Malteser sammeln neun Tonnen Kleidung bei Kartoffelaktion

Kartoffeln im Tausch gegen Altkleider? Das klingt nach einem guten Deal. Das fanden auch die zahlreichen Besucher, die am Samstag in Xanten säckeweise alte Kleidung an der Sammelstelle des Malteser Hilfsdienstes an der Boxtelstraße abgegeben haben und dafür frische, regional geerntete Kartoffeln einpacken konnten. „Insgesamt wurden fast neun Tonnen Altkleider gespendet und eingetauscht“, teilen die Organisatoren der inzwischen zum 17. Mal durchgeführten, beliebten Aktion mit. „Morgens war der Andrang so stark, dass sich für mehre Stunden eine Autoschlange bis zum benachbarten Getränkecenter bildete.“