Umtauschaktion in Xanten : Malteser nehmen Altkleider an und geben dafür frische Kartoffeln

Xanten Der Malteser Hilfsdienst bietet in Xanten wieder seine beliebte Tauschaktion an: Für drei Kilo Altkleidung gibt er ein Kilo frischer Kartoffeln. Aber auch die Malteser spüren die Folgen der Fast Fashion.

Die Malteser rufen die Menschen in der Region dazu auf, ihre Kleiderschränke auszuräumen und alles, was nicht mehr getragen wird, auszusortieren. Dafür bieten sie eine Möglichkeit an: In Xanten tauschen sie wieder Altkleider gegen frische Kartoffeln. Das Verhältnis liegt auch in diesem Jahr bei drei zu eins. Für drei Kilogramm alte Kleidung gibt es also ein Kilogramm Kartoffeln. Angenommen werden tragfähige Kleidung, Bett- und Haushaltswäsche, Decken, Handtücher, Handtaschen, Gürtel, Hüte, Schuhe und Federbetten. Getauscht wird am Samstag, 24. September, von 10 bis 15 Uhr an der Boxtelstraße (Einfahrt neben dem Getränkemarkt).