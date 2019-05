Maifeier auf dem Marktplatz : Dieses Mal steht Xantens Maibaum gerade

Fröhliche Stimmung unterm Maibaum auf dem Marktplatz in Xanten, vorn Bürgermeister Thomas Görtz (r.) und CDU-Stadtrat Rainer Groß (l.). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Xanten lässt eine Tradition wieder aufleben und feiert ein Maifest auf dem Marktplatz, zum vierten Mal nach einer langen Pause. Es gibt Musik, Essen, Getränke – und dieses Mal passiert auch kein Missgeschick mit dem Baum.

Um 11 Uhr begann am Mittwoch die Maifeier der Stadt Xanten auf dem Marktplatz. Der Bundesspielmannszug der St.-Victor-Bruderschaft Xanten spielte, Gastronom Eckhard Ziegenfuß und seine Mitarbeiter bereiteten verschiedene Speisen zu und schenkten Getränke aus, Bürgermeister Thomas Görtz begrüßte die Anwesenden und bedankte sich bei den Organisatoren, der Tourist Information Xanten (TIX), und bei der Dachdeckerfirma Johann, die den Maibaum am Wochenende aufgestellt hatte.

Görtz erinnerte an ein Missgeschick in der Vergangenheit: Ein Marktbeschicker war mit seinem Wagen gegen den Maibaum gefahren, daraufhin stand dieser schief. „Dieses Mal ist unser Maibaum gerade“, sagte der Bürgermeister am Mittwoch.