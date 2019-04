Tradition : Xantens Maibaum steht - Feier am Mittwoch geplant

Der Maibaum steht. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten veranstaltet am Mittwoch eine Maifeier auf dem Marktplatz. Der Baum dafür ist bereits aufgestellt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Maifeier beginnt am Mittwoch, 1. Mai, um 11 Uhr mit einer Eröffnungsrede von Bürgermeister Thomas Görtz. Unternehmer Eckhard Ziegenfuß sorgt für ein vielfältiges gastronomisches Angebot an Getränken und Speisen wie Niederrheindöner, Pommes und Würstchen. Der Bundesspielmannszug der St. Victor Bruderschaft Xanten wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Speisen undGgetränke wird es bis 16 Uhr geben. Der Maibaum war bereits am Wochenende aufgestellt worden. Wappentafeln von Xantener Ortsteilen zieren den Stamm.

Die Tradition eines Maifestes war 2016 in Xanten wiederbelebt worden. „Ich habe mich schon seit längerem gefragt, warum auf unserem Marktplatz in der wunderschönen Xantener Altstadt nicht auch die Tradition, die in vielen Städten am 1. Mai üblich ist, zelebriert wird“, sagte damals Bürgermeister Görtz. „Deshalb habe ich hierzu den Anstoß gegeben, diese schöne Tradition wieder aufleben zu lassen.“

Der Maibaum ist in vielen Regionen Deutschlands Tradition. Sie geht auf den Brauch zurück, dass unverheiratete Männer eines Ortes in der Nacht zum 1. Mai ihren Angebeteten einen Maibaum vor das Fenster stellen. Im Laufe der Zeit wurde daraus ein großer Maibaum in der Ortsmitte.

(wer)