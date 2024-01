Xantener Landwirte zur Protestwoche „Wir haben aus der Bevölkerung viel Unterstützung erhalten“

Diese Unterstützung hätten sie in der gesamten vergangenen Woche erlebt, berichteten Sabrina Fell aus Vynen und Hendrik Scholten aus Lüttingen. Sie sind zwei der Landwirte, die an diesem Montagabend an der Mahnwache an der Xantener Südsee teilnehmen. „Wir haben aus der Bevölkerung wahnsinnig viel Unterstützung erhalten“, berichtet Sabrina Fell über die vergangenen Tage. Während der Proteste hätten Menschen die Landwirte mit Essen und Getränken versorgt. Eine Frau sei ihnen hinterhergefahren, um ihnen die Suppe zu bringen, die sie mit zwei Bekannten für die Landwirte gekocht habe. Die Xantener Bauern erzählen tief bewegt und dankbar davon, „wie die Leute hinter uns Landwirten stehen“. Der Rückhalt in der Bevölkerung, „er ist deutlich geworden“.