Ermittlungen in Xanten : Mädchen flüchtet vor Mann – Polizei bittet um Hinweise

Xanten Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstag in Xanten ein achtjähriges Mädchen angefasst und kurz verfolgt haben soll. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden.

Ein Mann soll in Xanten ein achtjähriges Mädchen an einer Bushaltestelle angesprochen, angefasst und kurz auch verfolgt haben. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er sei etwa 1,75 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, habe eine schlanke Figur und helle Haut. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen, ein kurzärmeliges Hemd und eine lange Hose getragen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der Mann das Mädchen am Dienstag gegen 17.40 Uhr an einer Bushaltestelle an der Ecke Alter-Rhein-Weg und Regina-Protmann-Straße angesprochen haben. Dabei habe er es am Unterarm angefasst. Das Kind sei daraufhin nach Hause gerannt und habe seinen Eltern davon erzählt. Vorher habe die Achtjährige noch bemerkt, dass der Mann ihr ein Stück gefolgt sei, bevor er in eine unbekannte Richtung abgebogen sei.