Protesttag für Gleichberechtigung Xanten macht sich für Inklusion stark

Die meisten Menschen gehen wahrscheinlich einfach darüber hinweg. Für sie ist es nur die Regenrinne einer Straße. Aber für einen Rollstuhlfahrer kann es ein Hindernis sein, wie Hermann Schroeder selbst erlebt hat. Allein sei er aus der Senke am Fahrbahnrand nicht mehr herausgekommen, trotz eines Elektromotors in seinem Rollstuhl, erzählte Schroeder. Ein Passant habe ihn schließlich angeschoben und dadurch aus der Rinne am Rande der Straße Karthaus am Rathaus herausgeholfen.