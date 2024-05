Vortrag in Xanten Vor welchen Herausforderungen die EU steht

Info

Wahltag In Deutschland findet die Europawahl am Sonntag, 9. Juni, statt. Deutsche Staatsangehörige sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürger können ihre Stimme abgeben, sofern sie mindestens 16 Jahre alt und an ihrem Wohnort ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. Es ist auch möglich, per Briefwahl oder aus dem Ausland zu wählen. 2024 werden in Deutschland 96 der insgesamt 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Europaabgeordnete schickt sie ins Europäische Parlament. 35 Parteien und politische Vereinigungen wurden zugelassen.