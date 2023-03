Xantens Dienstleistungsbetrieb Lüttinger soll neuer DBX-Leiter werden

Xanten · Stefan Wadleich ist in Xantens Ortsteil aufgewachsen. Nach Studium und beruflichen Stationen in anderen Städten wird der Ingenieur zurückkommen und vom 1. Januar 2024 an den Dienstleistungsbetrieb (DBX) leiten.

18.03.2023, 05:30 Uhr

Der bisherige DBX-Leiter Michael Lehmann (v.l.), sein designierter Nachfolger Stefan Wadleich, der Technische Dezernent Niklas Franke und Pankraz Gasseling, Vorsitzender des DBX-Betriebsausschusses. Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Leiter. Nachfolger von Michael Lehmann (60) soll Stefan Wadleich (35) werden. Dafür sprach sich am Donnerstagabend der DBX-Betriebausschuss einstimmig aus. Wenn der Stadtrat am Dienstag dieser Empfehlung folgt, wird Wadleich zum 1. Januar 2024 zum Betriebsleiter bestellt. Gleichzeitig wird Lehmann dann zum Jahresende abberufen. Er geht aus Altersgründen und wechselt nach mehr als 40 Jahren bei der Stadt Xanten zum 1. Januar 2024 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Lehmann war 2020 Vorstand des DBX geworden und hatte ihn seitdem geleitet.