Frühjahrsputz an der Südsee Lüttinger sammeln Müll im Dorf auf

In Xantens Ortsteil Lüttingen haben Einwohner am Samstag Müll und anderen Unrat an den Wegen aufgesammelt. Dazu hatte der Heimat- und Bürgerverein (HBV) aufgerufen. 18 Kinder und Erwachsene hätten mitgemacht, berichtete der HBV. Treffpunkt war der Sportplatz gewesen, dort hätten sich die Müllersammler in Gruppen aufgeteilt, dann seien sie verschiedene Strecken abgegangen. „Unterm Strich mussten wir erfreulicherweise weniger Müll einsammeln, auch wenn es ein, zwei Problemzonen gegeben hat“, erklärte der HBV. Dort, wo die Sicht vom Wanderweg auf die Xantener Südsee dichter sei, sei mehr Unrat gewesen als an anderen Stellen. Außerdem seien dort auch Glas und Scherben gefunden worden. Insgesamt habe vor allem Alltagsmüll und Getränkedosen in den Grünanlagen gelegen. Sie hätten aber auch ein Standup-Paddel entdeckt. Den Verkauf der traditionellen Dorfreinigungsaktion bewertet der HBV als positiv: „Es hat alles reibungslos funktioniert. Es war eine erfolgreiche Zusammenarbeit verschiedener Altersgruppen.“ Zum Schluss hätten sich die Teilnehmer an der Fischerhütte Lüttingen zusammengesetzt. Somit sei das freiwillige und ehrenamtliche Müllsammeln „mit einem fröhlichen Austausch“ zu Ende gegangen.