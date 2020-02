Karnevalsumzug in Lüttingen : Wo die Zuschauer mit Kamelle werfen

Hunderte Kinder zogen am Dienstag durch Lüttingen. Foto: Hagelkreuzschule Lüttingen

Xanten Hunderte Kinder sind am Dienstag durch Lüttingen gezogen – das Besondere an ihrem Karnevalsumzug: Nicht sie waren es, die mit Kamelle warfen, sondern die Menschen am Straßenrand.

Für gewöhnlich sind es die Jecken im Karnevalszug, die die Kamelle unters Volk bringen, in Lüttingen sind es dagegen die Zuschauer am Straßenrand, die mit Süßigkeiten auf die Kinder im Zug werfen. So auch am Veilchendienstag: Mehr als 300 Mädchen und Jungen der Hagelkreuzschule und des St.-Pantaleonkindergartens starteten um 10 Uhr mit ihrem Umzug durch Lüttingen und freuten sich über die vielen Menschen am Straßenrand, die Popcorn, Chips und Bonbons mitgebracht hatten. Zahlreiche Gruppen beteiligten sich an der Feier, zum Beispiel der Tambourcorps Lüttingen. Das Motto des Umzugs lautete: „Helau und ale’hop, ganz Lüttingen steht Kopp“. „Es war ein wundervoller Umzug“, sagte nachher Astrid Eckers, Konrektorin der Hagelkreuzschule. Die Kinder hätten volle Beutel vom Umzug mitgenommen. „Anschließend haben wir noch eine große Party auf dem Schulhof gefeiert.“

(wer)