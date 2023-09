Bürger äußern Sorgen auf Info-Veranstaltung Weiter Bedenken gegen Unterkunft in Lüttingen

In Xantens Ortsteil Lüttingen stoßen die Pläne der Stadt für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft weiter auf Sorgen von Einwohnern. Eine Bürgerversammlung der Verwaltung am Mittwochabend in der Hagelkreuzschule wurde von mehr als 100 Menschen besucht – und damit von so vielen, dass einige während der rund eineinhalb Stunden stehen oder auf dem Boden sitzen oder draußen vor dem Gebäude bleiben mussten.