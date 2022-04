Vandalismus an Xantener Südsee : Unbekannte hinterlassen Scherbenhaufen an Lüttinger Fischerhütte

Auf dem gesamten Gelände an der Lüttinger Fischerhütte lagen am Samstag Scherben und anderer Müll. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Fischerhütte des Heimatvereins Lüttingen ist ein beliebter Rastplatz an der Xantener Südsee. Aber vorerst können Tische und Bänke nicht genutzt werden: Unbekannte verteilten Glasscherben und Müll auf dem Gelände. Der Verein ist über den Vandalismus entsetzt.

Die Lüttinger Fischerhütte an der Xantener Südsee kann an diesem Wochenende nicht als Rastplatz genutzt werden. Unbekannte haben dort gefeiert, aber nicht aufgeräumt, im Gegenteil: Bier- und Weinflaschen wurden zerschlagen und die Scherben liegen gelassen. Auch die Verpackungen der Getränke und des Essens wurden zurückgelassen, Kräuterbutter verschmiert. Am Samstag lag der Müll weit verstreut auf Tischen, Bänken, Wegen und Wiesen.

Der Heimat- und Bürgerverein (HBV) Lüttingen, der sich ehrenamtlich um die Pflege des Geländes und der Fischerhütte kümmert, ist am frühen Samstagmorgen über den Vandalismus informiert worden. Klaus Kaja, der Vorsitzende, war sichtlich enttäuscht und verärgert, als er sich den Schaden anschaute. Er kündigte an, dass der Verein den Vandalismus nicht einfach hinnehmen will und Anzeige erstatten wird. Außerdem hängte Kaja einen Zettel an der Fischerhütte auf.

Info Die Geschichte der Lüttinger Fischerhütte Hintergrund Die Fischerhütte stand ursprünglich westlich vom Rhein am Stromkilometer 827. Sie diente Lüttinger Fischern bis Mitte des 20. Jahrhunderts als Unterkunft und Schlafstelle. 1972 musste sie einer Auskiesung weichen. 1998 wurde sie vom Heimat- und Bürgerverein Lüttingen an der Xantener Südsee rekonstruiert.

„Was soll das?“, fragt der HBV auf diesem Aushang. „Da bietet ein Verein mit seinen ehrenamtlichen Helfern schöne Rastplätze zum Verweilen an und wird dann so enttäuscht.“ Und weiter: „Es sollte doch wohl möglich sein, angebotene Gastfreundschaft dankbar anzunehmen und pfleglich mit dem Umfeld umzugehen.“ Stattdessen werde das Angebot „mit einem Saufgelage und Vandalismus beantwortet“.

Der Heimat- und Bürgerverein sei über solche Gäste „sehr erbost“, schrieb er weiter. „Zu einer Säuberung sind wir derzeit nicht bereit.“ Damit Fußgänger, Radfahrer und Hunde sich nicht verletzen, räumte Kaja am Samstag den Weg vor der Fischerhütte frei. Aber auf den Bänken und Tischen sollen die Scherben und der andere Müll übers Wochenende liegen bleiben.

Der Heimat- und Bürgerverein lege viel Wert darauf, dass es an der Fischerhütte gepflegt aussehe, sagte Kaja. Die Mitglieder opferten ihre Zeit, damit der Rastplatz von anderen Menschen genutzt werden könne. „Wir geben uns viel Mühe.“ Dieser Vandalismus sei deshalb „ein Schlag gegen die ehrenamtliche Arbeit“.

Passanten reagierten entsetzt, als sie das Gelände am Samstag sahen. „Was ist denn hier passiert?“, fragte ein Ehepaar, das gerade vorbeikam, als Kaja den Aushang anbrachte. Der HBV-Vorsitzende erklärte ihnen, was passiert ist. „Das ist traurig“, antwortete das Ehepaar. Auf Facebook veröffentlichten andere Bürger einige Fotos von dem Scherbenhaufen an der Fischerhütte. Viele Menschen reagierten wütend.

Der Heimat- und Bürgerverein muss immer wieder Vandalismus erleben. Erst vor wenigen Wochen waren vier Jugendliche dabei beobachtet worden, wie sie den Pavillon an der Pantaleonstraße beschmierten. Ein Zeuge rief die Polizei, und als der Streifenwagen anrückte, rannten die Vier weg. Sie wurden einige Hundert Meter entfernt von den Beamten gestellt.

Einer der Jugendlichen räumte die Tat ein, wie die Polizei mitteilte. Kaja sprach später mit den Eltern. Der Jugendliche habe seine und andere Schmierereien am Pavillon überstrichen, sodass sie nicht mehr zu sehen seien, berichtete der HBV-Vorsitzende. Wenn jemand den Schaden, den er verursacht habe, wieder gut mache, dann sei die Sache danach auch wieder in Ordnung, sagte Kaja.

