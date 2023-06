Rechtliche Fragen noch zu klären Freigabe der Möllewegbrücke in Lüttingen lässt auf sich warten

Für die Freigabe des Möllewegs und der Brücke in Xantens Ortsteil Lüttingen ist bisher noch kein Termin bekannt. Wie die Stadtverwaltung in der Sonderratssitzung mitteilte, steht sie dazu noch in der Abstimmung mit der Firma Hülskens. Sie selbst sei mit dem Ausbau des Möllewegs zwar „schon sehr weit“, sagte der Technische Dezernent Niklas Franke. Es gebe aber noch rechtliche Fragen mit Hülskens zu klären. Das Gelände, das nach der Auskiesung rekultiviert wurde, müsse auch noch vom Kreis Wesel als zuständiger Behörde abgenommen werden. Er hoffe, dass die Freigabe „jetzt bald im Sommer“ erfolgen könne, sagte Franke.