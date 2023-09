Einsatz in Lüttingen Feuerwehr löscht Brand in Scheune

In Xantens Ortsteil Lüttingen hat es am Samstagabend auf einem Bauernhof gebrannt. Vor Ort quoll viel Rauch aus dem Gebäude empor. Wie die Feuerwehr berichtete, wurden die EInheiten aus Lüttingen, Xanten-Mitte, Wardt und Birten alarmiert. In einer Scheune waren aus ungeklärter Ursache zwei Strohballen in Brand geraten, erklärten die Einsatzkräfte. Unter schwerem Atemschutz rückte ein Trupp mit zwei Feuerwehrleuten vor. Durch das schnelle Eingreifen habe ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden können, erklärte die Feuerwehr. Parallel sei ein Löschangriff über die Drehleiter vorbereitet worden. Er sei aber nicht mehr erforderlich gewesen. Das Brandgut sei aus der Scheune entfernt und im Freien gelöscht worden. Der Brand sei insgesamt von sechs Feuerwehrtrupps bekämpft worden. Das Gebäude si noch mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert worden. Nach drei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.