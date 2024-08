Veranstaltungstipp fürs Wochenende Kunstausstellung in Emilies Garten in Lüttingen

Veranstaltungstipp fürs Wochenende: Auch in diesem Jahr lädt die Familie Pulheim in Lüttingen zu ihrer Gartenausstellung ein. „Die Besucher dürfen gespannt sein“, schreiben Renate und Ulrich Pulheim in der Ankündigung. „Der Garten ist teilweise umgestaltet worden, auch bei den Ausstellern haben sich neue Künstler angemeldet.“ Die Ausstellung findet statt am Samstag, 10. August, und am Sonntag, 11. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr an der Hagelkreuzstraße 3 in Xanten-Lüttingen. Die Familie Pulheim freut sich mit allen Ausstellern auf viele kunstinteressierte Besucher. Angeboten werden Bilder in Acryl, Aquarell, Öl und mit Seidenkokons, Häkeltiere, kreatives aus Stoff und Papier, Holzarbeiten, Töpferkunst, Seifen aus der Manufaktur, Skulpturen, Buchkunst, handgefertigte Grußkarten, Upcyclingideen, Dingsbunt, gestrickte Pantoffeln und Socken. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es werden Waffeln und Grillwürstchen frisch zu bereitet.