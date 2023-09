Unterbringung von geflüchteten Menschen in Xanten Unterkunft in Lüttingen kommt – aber etwas später

Die neue Unterkunft für geflüchtete Menschen in Xantens Ortsteil Lüttingen wird voraussichtlich mehrere Monate später fertig als zunächst geplant. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagabend in der Ratssitzung mitteilte, geht sie davon aus, dass der Bau erst Mitte 2024 errichtet sein wird, weil die Vorbereitungen und das Genehmigungsverfahren mehr Zeit erfordern. Bisher hatte sie geplant, dass sie Anfang des Jahres Menschen an der Salmstraße unterbringen kann.