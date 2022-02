Familie kann umziehen : Lösung für Wohnraumproblem in Xantener Flüchtlingsunterkunft

Xanten Monatelang haben sich zwei geflüchtete Familien in einer Xantener Gemeinschaftsunterkunft eine Wohneinheit teilen müssen. Sieben Personen lebten auf knapp 56 Quadratmeter. Das rief Kritik aus Politik und Gesellschaft hervor.

Für die schwierige Wohnsituation von zwei geflüchteten Familien in Xanten ist offenbar eine Lösung gefunden. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, kann eine der beiden Familien in dieser Woche eine eigene Wohneinheit beziehen. „In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit der Unterbringungssituation in der Gemeinschaftsunterkunft Küvenkamp beschäftigt“, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstag. Eine der beiden Familien habe den Schlüssel für eine eigene Wohneinheit mit einem Zimmer bekommen. Der Umzug laufe.