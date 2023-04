Tag der offenen Tore Löschzug Xanten-Nord veranstaltet Meisterschaft im Schlauchziehen

Nach dreijähriger Pause veranstaltet der Löschzug Xanten-Nord wieder seinen Tag der offenen Tore. Am Sonntag, 23. April, geht es ab 11 Uhr auf dem Gelände am Spettmannsweg 2 zwischen Vynen und Marienbaum los. Bereits zum achten Mal findet in diesem Rahmen die Meisterschaft im Schlauchziehen statt. Dabei handelt es sich um einen spannenden Team-Wettstreit, ähnlich dem Tauziehen. Für Zuschauende und Teilnehmende ist es gleichermaßen immer eine lustige Veranstaltung.