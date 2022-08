Freiwillige Feuerwehr Xanten : Löschgruppe Wardt zieht um

Die Löschgruppe Wardt zog am Freitag in das neue Gebäude. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Wardt Die Löschgruppe Wardt der Freiwilligen Feuerwehr Xanten ist am Freitagabend offiziell vom alten Gerätehaus in der Dorfmitte ins neu gebaute Gerätehaus am Ortseingang gezogen.

Die Kameraden verabschiedeten sich von ihrem alten Haus und marschierten zu ihrem neuen Stützpunkt, um dort zum ersten Mal anzutreten (kleines Bild). Dabei begleitete sie das Tambourcorps Wardt mit Marschliedern. Die Löschgruppe rückte am Freitag auch schon zum ersten Mal vom neuen Feuerwehrgerätehaus zu einem Einsatz aus: In der Jugendherberge hatte sich eine Brandmeldeanlage gemeldet. Vor Ort stellte es sich als Fehlalarm heraus, wie die Feuerwehr berichtete. Das Gerätehaus ist seit 2020 für 2,3 Millionen Euro gebaut worden. Das bisherige Heim der Löschgruppe ist rund 50 Jahre alt, klein und liegt verkehrstechnisch ungünstig. wer/RP-Fotos (2): oo

(wer)