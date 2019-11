Neue Stelle in der Verwaltung : Eine Frau für besseres Klima in Xanten

Die Stadt hat erstmals eine Klimaschutzmanagerin. Auf Lisa Maria Heider wartet viel Arbeit. Die Umweltwissenschaftlerin lobt „Fridays for Future“.

Die promovierte Umweltwissenschaftlerin Lisa Maria Heider ist Xantens erste Klimaschutzmanagerin. Die 34-Jährige hat am 1. November ihren Dienst angetreten. Am Mittwoch stellte sie sich der Öffentlichkeit vor. Die neue Stelle sei ein „wichtiger Bestandteil“ von Xantens Klimaschutz-Offensive, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Mit Heider gebe es erstmals in der Stadtverwaltung jemanden, der sich ausschließlich um den Klimaschutz kümmere. Diese Aufgabe sei bisher von einem Mitarbeiter zusätzlich übernommen worden. „Das wird der Sache aber nicht gerecht, man muss Klimaschutz in der Kommune richtig machen.“ Heider sagte: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe.“