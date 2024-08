Benefizkonzert im Dom Lions feiern Geburtstag und beschenken Xanten

In Xanten werden 50 Musiker klassische und moderne Werke spielen, wie der Lions-Club Xanten erklärt. „Es erwartet unsere Gäste daher ein klassisches sinfonisches Blasorchester der internationalen Spitzenklasse!“ Die Leitung werde Musikdirektor Ignatius Wang haben. Über ein Stipendium hatte er an der „Royal Marines School of Music“ in Portsmouth (Großbritannien) studiert, wurde unter anderem mit dem „Bandmasters Course Conducting Prize“ und dem „Baldwin’s Award for Best Conductor“ ausgezeichnet. Sein Studium zum „Bachelor of Music“ schloss er mit Auszeichnung ab und wurde zum „Fellow of the Royal Schools of Music (FRSM)“ ernannt. Außerdem nahm er erfolgreich an internationalen Meisterklassen mit namhaften Dirigenten teil.