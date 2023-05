Lions-Adventskalender in Xanten Gewinnen und dabei Gutes tun

23 Tage lang gewann Angelika van Bebber nichts. Am 24. Dezember schaute sie deshalb gar nicht erst nach, obwohl es an diesem letzten Tag des Xantener Lions-Adventskalenders um die Hauptpreise ging. Aber die ganze Familie fieberte mit, und ihre Schwiegertochter las in der Zeitung die Zahlen, die am 24. Dezember gewonnen hatten – sofort informierte sie ihre Schwiegermutter. Denn auf dem Lions-Adventskalender von Angelika van Bebber stand die Nummer eines der Hauptpreise: Es war die Nummer für eine Esstischgruppe im Wert von mehr als 1600 Euro.