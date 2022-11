Auftritt im Pier5 : Sängerin Ley gibt Konzert an der Xantener Nordsee

Die Singer-Songwriterin Ley tritt am Samstag im Pier 5 auf. Foto: FZX

Xanten Das Pier5 an der Xantener Nordsee öffnet an den Wochenenden auch in den Wintermonaten. Am Samstag tritt die Singer-Songwriterin Ley auf. Für sie ist das Bistro die „absolute Traum-Location in Xanten“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Xantener Singer-Songwriterin Ley tritt am kommenden Samstag, 19. November, im Pier 5 im Hafen Vynen auf. Ihr Konzert steht unter dem Motto: „Worte bauen dich auf oder zerbrechen dich“. Begleitet wird sie von dem Gitarristen TillVDZ. Ley präsentiert in gemütlicher Atmosphäre ihre selbst geschriebenen Werke auf Deutsch. „Das Pier 5 ist meine absolute Traum-Location in Xanten“, sagt die Musikerin. „Ich freue mich so sehr, dass es endlich geklappt hat und wir live spielen können.“ Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ley ist in den vergangenen Jahren schon mehrfach in Xanten aufgetreten, zum Beispiel bei der Eröffnung des Kurparks im Jahr 2019 oder im Frühjahr im „Feierabend“ am Bahnhof.

Neu ist, dass die Konzertreihe „Live-Musik im Hafen“ mit dieser Ausgabe erstmals an die Xantener Nordsee umzieht. Im Pier 5 erwartet die Besucherinnen und Besucher das beliebte maritime Ambiente. Dazu können sie aus einem ausgewählten Angebot verschiedener Speisen und Getränke auswählen. Die Veranstaltung bildet den Auftakt für eine weitere Öffnung des Pier 5 im Hafen Vynen in den Wintermonaten. Das Bistro ist ab dem 19. November bis auf Weiteres an den Wochenenden Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten im Hafen Vynen werden online auf der Seite f-z-x.de/oeffnungszeiten bekannt gegeben.

(wer)