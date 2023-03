Konzertlesung in Xanten geplant Der Soundtrack eines Lebens

Die Konzertlesung „Letzte Lieder“ sei eine einzigartige Gelegenheit, um musikalische Einblicke in Zimmer und Wohnungen von Sterbenden sowie in das vielfältige Leben in der letzten Lebensphase zu erhalten, schreiben die Malteser in der Ankündigung. Ob als Fachpublikum oder als interessierter Besucher – jeder sei herzlich willkommen, um an diesem tiefgründigen und unterhaltsamen Abend teilzunehmen. Ein Teil des Erlöses unterstütze die ehrenamtliche Arbeit des Malteser Hospizdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Niederrhein, die sich um die Begleitung und Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen kümmert.