Organisation der Lions Junge Menschen gründen Leo-Club in Xanten

Die Gründung eines Leo-Clubs sei „eine große Freude“, sagte Udo Mahler, Governor im Lions-Distrikt Rheinland Nord. „Es tut sich hier etwas gegen den Trend.“ Zum einen sinke weltweit die Mitgliederzahl der Lions-Clubs. Zum anderen werde oft gesagt, dass sich junge Menschen ungern auf längere Zeit binden wollten. In Xanten gründe sich trotzdem ein Leo-Club. Friederike Fahr, Zonenleiterin in der Region Duisburg, Krefeld, Niederrhein, erinnerte sich an ihre Zeit im Leo-Club: „Es hat viel Freude gemacht, Gutes zu tun.“ Es entstünden Freundschaften, „die ein Leben lang halten“. Leo-Clubs seien „eine tolle Gemeinschaft“, sagte Distriktsekretärin Carina Wolters. „Gemeinsam kann man viel Gutes tun.“