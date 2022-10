Neuer Standort der Lebenshilfe in Xanten : Gelebte Inklusion mitten in der Stadt

Sie fühlen sich wohl in ihren neuen Wohnungen: Vanessa und Egon, die in den Appartements der Lebenshilfe Unterer Niederrhein leben. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Lebenshilfe hat ihren neuen Standort in Xanten vorgestellt. Für Menschen mit Handicap sind in dem Zentrum zehn Appartements für Betreutes Wohnen eingerichtet worden. Damit sie ein möglichst eigenständiges Leben führen können.

Stolz zeigt Vanessa den Besuchern ihr Wohnzimmer und ihre Küche. Die Räume sind liebevoll eingerichtet und dekoriert. Vor fast eineinhalb Jahren ist die 37-Jährige in das Appartement an der Ecke von Poststraße und Josef-Steiner-Straße in Xanten eingezogen. Vorher lebte sie mit anderen Menschen zusammen in einer Wohngruppe. Jetzt hat sie ihre erste eigene Wohnung. „Ich fühle mich hier blendend.“ Sie lacht glücklich.

Dort, wo heute ihr Appartement ist, war bis vor einigen Jahren noch ein Discounter. Als er geschlossen wurde, stand das Erdgeschoss zunächst leer. Darauf machte Xantens Stadtverwaltung die Lebenshilfe Unterer Niederrhein aufmerksam, weil der Verein nach Räumen in Xanten suchte. Er sprach mit der Eigentümergesellschaft, und zusammen realisierten sie im Erdgeschoss des Gebäudes ein Betreutes Wohnen mit zehn Appartements für Menschen mit Handicap.

Das Team der Lebenshilfe Unterer Niederrhein in Xanten: Am Freitag ist das neue Zentrum vorgestellt worden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Am Freitagnachmittag hat die Lebenshilfe Unterer Niederrhein ihren neuen Standort in Xanten vorgestellt. Dass der Verein erst jetzt dazu eingeladen hatte, lag an Corona. In Pandemie-Zeiten seien Menschen mit Handicap noch verletzlicher als sonst, erklärte Heinzgerd Schott, Vorsitzender der Lebenshilfe Unterer Niederrhein. „Das war der Grund, warum wir so lange gewartet haben.“ Aber nun sei jeder dazu eingeladen, sich vor Ort umzuschauen. „Gehen Sie rein, sehen Sie es sich an“, ermutigte Schott die Anwesenden, unter ihnen Bürgermeister Thomas Görtz und Vertreter des Rates. „Es ist wunderbar geworden.“

Für das Betreute Wohnen habe die Lebenshilfe nicht irgendwelche Räume gesucht, sondern ein Quartier, das zentral liege, also mitten in der Stadt, erklärte Schott. „Das ist Inklusion.“ In Xanten sei viel los, vor allem an den Wochenenden. Für die Bewohner der Appartements seien die Veranstaltungen in der Innenstadt fußläufig zu erreichen. Außerdem sei im Erdgeschoss des Gebäudes ein großer Gemeinschaftsraum eingerichtet worden. Dort seien Aktivitäten möglich, bei denen Menschen mit und ohne Handicap etwas zusammen unternehmen könnten.

Der neue Standort der Lebenshilfe sei „eine Bereicherung für unsere Stadt“, sagte Görtz. Genau das sei die Idee von Inklusion: Dass Menschen mit Handicap „nicht irgendwo auf der grünen Wiese“ lebten, sondern „mitten unter uns ein Zuhause finden“, also dort, wo auch andere Menschen sind. „Damit sie sich begegnen können, damit Vorurteile und Vorbehalte abgebaut werden“. Das Zentrum biete diese Möglichkeit, dass sich Menschen „einfach zum Kennenlernen, zum Austauschen treffen“. Er finde es gut, dass die Eigentümergesellschaft das ermöglicht habe. „So funktioniert Inklusion.“ Schott dankte der Eigentümergesellschaft und der Stadt. Die Lebenshilfe habe in Xanten „eine freundliche und sehr lobenswerte Aufnahme gefunden“.

Im neuen Zentrum der Lebenshilfe Unterer Niederrhein sind auch mehrere Büros. Der Verein informiert hier über seine Dienstleistungen für Menschen mit und ohne Handicap. Dazu gehört zum Beispiel der Freizeittreff. „Hier ermöglichen wir eine inklusive und angepasste Freizeitgestaltung wie Kunst- und Kulturworkshops, Ausflüge und andere Erlebnisse“, erklärte Ole Engfeld von der Lebenshilfe. Auch der Familienunterstützende Dienst ist im neuen Center an der Josef-Steiner-Straße ansässig. „Die Kolleginnen und Kollegen bieten Entlastungen für Familien mit einem Angehörigen mit Handicap im Alltag, zum Beispiel über Betreuungsstunden oder Ferienangebote.“

Das jüngste und stark wachsende Angebot der Lebenshilfe sei das Kompetenzzentrum Autismus, berichtete Engfeld weiter. Dabei unterstützten Fachkräfte Menschen mit einer Autismus-Spektrums-Störung und deren Angehörige in ihrem Alltag. Geplant sei außerdem ein Betreuungsangebot für Menschen mit Handicap, die nicht mehr in einer Werkstatt arbeiten wollten oder könnten, wenn sie zum Beispiel das Rentenalter erreichen. „Wir befinden uns aktuell noch in der Umsetzung für eine Tagesstruktur.“ Ein weiteres großes Standbein in Xanten und Umgebung sei das Betreute Wohnen (Bewo). „Über das Bewo befähigen wir Menschen mit Handicap, ein weitestgehend selbstständiges Leben meist in den eigenen vier Wänden zu führen.“ Betreuer unterstützten sie im Alltag, beim Einkauf, beim Haushaltsputz oder bei Behördengänge, und sie unternähmen gemeinsam etwas, erklärte Schott.

Auch Egon (62) wohnt in einem der zehn Appartements. In den vergangenen Jahren hat er als Hausmeister an der Willi-Fährmann-Gesamtschule gearbeitet. Dafür musste er mit dem Zug von Rheinberg kommen, dort lebte er bisher. Jetzt hat er einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz in einer Werkstatt in Veen. Von Xanten aus kommt er schneller dorthin als von Rheinberg. „Hier ist es besser“, sagt Egon über seinen neuen Wohnort. „Ich fühle mich hier wohl.“

