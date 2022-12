Rat bestätigt Beschluss Xantens Laternen werden nachts für vier Stunden ausgeschaltet

In der Ratssitzung am Dienstagabend lehnten nur Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) und die CDU die Nachtabschaltung ab. Die Fraktionen von SPD, Grüne, FBI, Fox und Max stimmten wieder dafür. „Damit ist das mehrheitlich so beschlossen und wird dann auch so umgesetzt“, sagte Görtz. Einen konkreten Starttermin für die Nachtabschaltung nannte die Verwaltung am Dienstag aber noch nicht.