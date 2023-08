Laternen in Xanten bleiben vier Stunden aus „Nachts fühle ich mich nicht mehr wohl“

Die Politik in Xanten hat sich mit der Nachtabschaltung der Straßenlaternen und dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung befasst. Anlass waren die Schilderungen einer Einwohnerin. Im Bürgerforum am Dienstagabend berichtete sie, dass sie an einem Wochenende nachts in Vynen zu Fuß nach Hause gegangen sei. Die Laternen seien ausgeschaltet gewesen, sie habe deshalb kaum noch den Weg gesehen, so dunkel sei es gewesen. „Nachts fühle ich mich auf der Straße nicht mehr wohl.“ So gehe es nicht nur ihr, sondern auch anderen Menschen, wie sie wisse.