Geldautomat fällt vorerst aus : Lastwagen rammt Sparkasse-Pavillon in Xanten

Xanten Bankkunden können den Geldautomaten der Sparkasse am Xantener Hafen bis auf Weiteres nicht nutzen. Ein Lastwagen ist gegen den Pavillon gefahren. Das Häuschen muss repariert werden.

In Xanten ist ein Kassenhäuschen der Sparkasse von einem Lastwagen gerammt worden. Bei dem Unfall am späten Sonntagabend sei der Pavillon am Hafen stark beschädigt worden, berichtete die Bank. Der Geldautomat und das Terminal für Überweisungen und Kontoauszüge seien bis auf Weiteres nicht nutzbar. „Wir gehen davon aus, dass die Reparatur einige Wochen dauern wird“, sagte Thorsten Holzgräfe, Gebietsleiter der Sparkasse am Niederrhein. Den Künden stünden bis dahin die Geräte in den Sparkassen-Geschäftsstellen am Europaplatz und am Hochbruch sowie bei Edeka an der Sonsbecker Straße zur Verfügung. Die genauen Hintergründe für den Unfall blieben unklar. Es sei aber niemand verletzt worden, berichtete die Polizei.